В Иркутской области заключенный получил дополнительный срок за пропаганду АУЕ

В Иркутской области заключенный получил 4 года строго режима за пропаганду АУЕ

Российский заключенный, отбывающий наказание в Иркутской области, получил четыре года колонии строгого режима за пропаганду движения АУЕ (организация запрещена в России). Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает «Лента.ру».

Находящийся в местах лишения свободы за особо тяжкие преступления мужчина проводил среди заключенных пропаганду воровской идеологии и обеспечивал сбор так называемого тюремного общака. Кроме того, он подавлял несогласных и осуществлял различные действия по поддержанию и укреплению авторитета движения АУЕ.

12 февраля сообщалось, что в Ульяновске задержали 22 члена преступной группировки «Центр — Камаз», занимавшихся пропагандой идеологии АУЕ.

Ранее в Карачаево-Черкесии предотвратили бунт в СИЗО.