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В РФ захотели вдвое уменьшить количество сирот в соцучреждениях

Львова-Белова заявила о планах в два раза сократить число сирот в соцучреждениях
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Константин Чалабов/РИА Новости

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова выразила уверенность, что количество находящихся в социальных учреждениях детей без попечения родителей можно уменьшить в два раза к 2030 году. Ее слова передает ТАСС.

«Благодаря развитию нашей всероссийской службы мы уверены, что к 2030 году сократим вполовину количество детей [в социальных учреждениях], и это будет не просто цифра, а выстроенная работа с семьями», — отметила омбудсмен.

По ее словам, речь идет не о простом возвращении несовершеннолетних в семьи. Цель специалистов заключается в создании подходящих условий для воспитания каждого ребенка в семейном окружении.

Львова-Белова подчеркнула, что на момент начала Всероссийской инспекции профилактики социального сиротства в детских учреждениях РФ в стране было зафиксировано 60 тыс. несовершеннолетних без попечения родителей. Ожидается, что к концу текущего десятилетия это число сократится как минимум до 30 тыс.

«Но я абсолютно уверена, что цифра будет гораздо ниже. Потому что если мы сможем заместить стационар на формат без разлучения, то это позволит [сделать так], чтобы дети воспитывались в семьях», — резюмировала уполномоченный по правам ребенка.

2 июня детский омбудсмен встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время беседы Львова-Белова заявила, что в настоящее время в детских домах необоснованно находятся 25% несовершеннолетних. Это значит, что с семьями таких детей «можно было поработать» без разлучения.

Ранее в Государственную думу РФ внесли законопроект о защите детей-сирот от жилищных мошенников.

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