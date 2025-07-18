Эксперт предрек катастрофу в ЕС из-за отказа от российских удобрений

Если Европейский союз (ЕС) откажется от российских удобрений, его ждет катастрофа, связанная с падением урожая и сильным удорожанием продуктов питания. Такое мнение в беседе с RT высказал управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко.

«К слову, это одни из самых экологически чистых удобрений, которые присутствуют в Европе. Сейчас они импортируют примерно 5,5 млн тонн из России», — рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что компенсировать эти 5,5 млн тонн, заменив Россию на рынке удобрений, не способен никто.

По данным Евростата, из-за новых ограничений против Москвы ЕС может лишиться около четверти всего месячного импорта удобрений, либо будет платить примерно на €14 млн больше за их поставки.

С 1 июля к уже существующим пошлинам на эти товары из России Евросоюз добавил специальный тариф в €40 для азотных удобрений и €45 для смешанных удобрений. Эти ставки вырастут и достигнут к 2028 году €315 и €430 соответственно.

Ранее ЕС увеличил ввоз удобрений из РФ до максимума.