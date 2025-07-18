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Бутовских коз временно разместили в конно-спортивном комплексе в Ступино

Бутовских коз временно разместили в конно-спортивном комплексе «Карамат» в Ступино
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Бутовских коз, изъятых накануне у хозяина, временно разместили в конно-спортивном комплексе «Карамат» в Ступино. Об этом сообщили в Минсельхозе Подмосковья.

Все 24 особи теперь живут в загоне — уже никуда не убегут. Теперь они находятся в компании других обитателей коров, пони, ослов и других коз. Их вернут хозяину только после того, как он выполнит ряд требований ветеринарных и санитарных служб. Одно из них — установка ограждений для того, чтобы инцидентов с побегом животных больше не было.

Помещение для размещения коз должны быть подвергнуты обработке от грызунов и эктопаразитов, также необходимо создание условий для хранения и обеззараживания навоза.

Накануне ФСПП изъяла у бутовского фермера Валерия Аникеева «легендарных коз», неоднократно убегавших от хозяина. После их последнего побега они прыгали по машинам.

До этого они набегали на клубы, детские площадки. Козы заглядывали в магазины, прыгали по машинам и причиняли ущерб владельцам авто. В декабре 2024 года против фермера подали иск о возмещении ущерба коммунальщикам, козы повредили 146 кустов. 17 июля у Аникеева изъяли около 30 коз.

Ранее в Приморье коза устроила переполох в магазине косметики.

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