В Приморье коза устроила переполох в магазине косметики

В Приморье коза ворвалась в магазин косметики и попала на видео

В Артеме коза устроила переполох, ворвавшись в магазин парфюмерии и косметики, животное пробежалось между витрин и покинуло торговую точку, не нанеся ущерба. Видео произошедшего публикует Telegram-канал «ЧП Артем».

Инцидент произошел в магазине «Первый парфюмерный» и попал на записи камер видеонаблюдения. В торговый зал неожиданно вбежала черная коза. Животное пробежалось между витринами, остановилось около стойки с косметикой и, вероятно, разочаровавшись в ассортименте, покинуло торговую точку под смех сотрудников.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге кот устроил погром в одной из городских аптек. Животное провалилось в дыру в потолке и упало на сотрудников и покупателей. Испуганное животное прыгало на стеллажи с лекарствами. После погрома фармацевтам пришлось приводить торговый зал в порядок.

Ранее кот устроил погром в новосибирском алкомаркете.