«Пусть на природе побудут»: владелец бутовских коз рассказал об изъятии животных

Владелец изъятых бутовских коз Аникеев заявил, что может забрать их в любое время

ФСПП изъяла у бутовского фермера Валерия Аникеева «легендарных коз». Их доставили в конно-спортивный клуб. Животных можно вернуть в любое время, но пусть пока насладятся природой, заявил «Газете.Ru» сам фермер.

«Я их хоть сегодня заберу, понимаете? Даже не хочу их забирать. Пусть они на природе побудут с удовольствием, как в доме отдыха. Есть подлецы некоторые, которые подвели судью. Понимаете, это ветврач, аферисты — вот в чем дело-то», — сказал он.

Фермер рассказал, что это будет «долгая и красивая история». Аникеев пообещал судиться. Он заявил, что козам нужен отдых. Фермер будет навещать скот, гулять с ним на территории клуба и пасти.

Жители Южного Бутово не раз жаловались на скотину. Козы регулярно сбегали из дома, набегали на клубы, детские площадки. Козы заглядывали в магазины, прыгали по машинам и причиняли ущерб владельцам авто. В декабре 2024 года против фермера подали иск о возмещении ущерба коммунальщикам, козы повредили 146 кустов. 17 июля у Аникеева изъяли около 30 коз.

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