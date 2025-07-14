91-летняя мать обвинила психически больного сына в изнасиловании

Жителя Греции подозревают в надругательстве над 91-летней матерью. Об этом сообщает Ant1live.

О произошедшем стало известно после того, как в деревню в Трикале к женщине приехала ее дочь. Во время беседы родительница рассказала об инциденте, после чего гостья обратилась в полицию. После этого 67-летнего сына пострадавшей арестовали.

«По предварительным данным, судмедэксперт, осматривавший 91-летнюю женщину, не обнаружил следов изнасилования», – сообщается в публикации.

Известно, что сын пострадавшей признался в содеянном. У подозреваемого есть психическое заболевание, но детали не уточняются.

До этого в Великом Новгороде суд вынес приговор иностранцу, который дважды надругался над собственной 13-летней дочерью. Помимо этого, в 2024 году он незаконно попал на территорию РФ. Мужчину приговорили к 22 годам лишения свободы, из которых первые пять лет он проведет в тюрьме.

Ранее в Бурятии мужчина получил 15 лет колонии за изнасилование 12-летней девочки.