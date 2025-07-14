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Борец сумо из России арестован в Японии за групповое изнасилование

В Японии борца сумо из России арестовали за групповое изнасилование
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Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Бывший борец сумо Николай Иванов, более известный под псевдонимом Амуру Мицухиро, был арестован в Японии за сексуальное насилие над женщиной и кражу ее денег. Об этом пишет издание NNK.

Вместе с Ивановым арестован еще 34-летний гражданин Узбекистана. По информации Токийского столичного полицейского управления Иванов и второй мужчина совершили сексуальное насилие над женщиной в ночь на 5 апреля в одном из караоке-баров, после чего украли у нее 40 тысяч йен наличными.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование после заявления женщины, которая сообщила, что мужчины пригласили ее зайти в бар, после чего напали. При этом Токийское столичное управление пока не раскрывает, признались ли арестованные мужчины в совершении преступления.

Иванов — единственный этнический русский в истории одзумо. В российских источниках он часто упоминается как Амур, поскольку эта часть сиконы взята в честь одноименной реки. Он завершил карьеру в 2018 году, после чего остался в Японии и начал работать тренером.

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