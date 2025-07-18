Грузия может потерять безвизовый режим с Евросоюзом

Представительство ЕС: Грузия может лишиться безвиза, если не выполнит рекомендации

Европейский союз (ЕС) может приостановить для Грузии действие безвизового режима, если республика до конца августа не выполнит рекомендации объединения. Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Грузии.

«Евросоюз ждет от Грузии обновленной информации до конца августа. Если вопросы останутся нерешенными, за этим может последовать полная приостановка безвизового режима», — говорится в заявлении.

До этого издание Politico сообщило, что дипломаты Евросоюза обсудят отмену безвизового режима с Грузией в знак несогласия с подавлением властями протестов.

Недавно премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе охарактеризовал проходящие в Тбилиси ежедневные антиправительственные протесты как искусственные и выразил уверенность, что они финансируются извне.

До этого глава комитета по делам диаспоры парламента Грузии Ираклий Заркуа заявил, что западные послы, которые действуют против грузинского государства, должны быть высланы из страны. Их деятельность служит не укреплению отношений между странами и народами, а создает конфронтацию между ними, отметил он.

Ранее в Польше не поддержали отмену безвизового режима с ЕС для Грузии.