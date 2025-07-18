В Петербурге на глазах у врачей пациент выпал из окна девятого этажа, его не спасли

В Петербурге медики не спасли пациента, который выпал из окна НИИ скорой помощи Джанелидзе. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

По данным Telegram-канала, мужчина уже некоторое время находился в больнице с переломом руки, его направили в хирургическое отделение.

В какой-то момент пострадавший спикировал с высоты девятого этажа. По предварительным данным, это произошло на глазах у медиков. После падения мужчина не выжил. Врачи обратились в экстренные службы.

До этого в Петербурге мальчик выпал из окна пятого этажа, пока дома были отец и сестра. Семья приехала в город на несколько дней, присматривавшая за ребенком мать в этот момент отошла в магазин.

Мальчику удалось самостоятельно подняться на подоконник и облокотиться на москитную сетку. После падения ему диагностировали ушиб головного мозга, кататравму, травму брюшной полости и другие. Повреждения оказались серьезными, ребенок не выжил.

Ранее младенец выпал из коляски на глазах у матери и скатился с 50-метрового склона в Альпах.