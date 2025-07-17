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В Петербурге врачи не спасли ребенка, выпавшего из окна, пока дома были отец и сестра

В Петербурге ребенок выпал из окна пятого этажа и не выжил
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В Петербурге маленький мальчик выпал из окна пятого этажа, его не спасли. Об этом сообщает 78.ru.

Мать, отец и двое их детей приехали в город на несколько дней. В день инцидента мать вышла в магазин, сын тем временем залез на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал из окна.

В результате у пострадавшего диагностировали кататравму, ушиб головного мозга, травму брюшной полости и другие повреждения. Медики оказали ему помощь, но спасти не смогли.

Известно, что в момент происшествия отец ребенка и его сестра находились дома, но почему не присматривали за мальчиком, не уточняется. Мать пострадавшего родом из Китая, учится в МГУ.

Накануне в Петербурге произошел подобный случай. Отец семьи красил во дворе машину, но в какой-то момент ему в глаза попала краска. Сидевшая с мальчиком мать вынесла мужу воду.

Ребенок тем временем забрался на подоконник и выпал из окна второго этажа, ударившись о бетонную плиту. У него диагностировали разрыв селезенки.

Ранее в Москве ребенок чудом выжил, упав с девятого этажа.

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