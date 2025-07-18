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На борту американского элитного круизного лайнера произошло массовое заражение

Metro: 134 пассажира элитного круизного лайнера заразились странным вирусом
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Joe Raedle/Getty Images

134 пассажира и 11 членов экипажа элитного круизного лайнера Royal Caribbean Navigator of the Seas заразились подозрительном вирусом во время плавания из США в Мексику и обратно. Об этом пишет издание Metro.

Судно вышло из порта Лос-Анджелеса 4 июля, затем 8 июля пришвартовалось в мексиканской Пуэрто-Вальярте и вернулось в пункт отбытия через три дня. Всего на борту лайнера было свыше пяти тысяч человек.

У всех заразившихся были одни и те же симптомы — рвота, диарея и спазмы в желудке. Подозревается, что причиной болезни стал норовирус. Что стало причиной заражения, пока неизвестно. После инцидента лайнер прошел дезинфекцию.

До этого в Атлантике отец прыгнул за борт лайнера Disney Dream вслед за случайно упавшей дочерью.

Как рассказали пассажиры и подтвердили в Disney Cruise Line, ребенок случайно упал с четвертой палубы, и отец мгновенно прыгнул в воду, чтобы ее спасти.

Экипаж быстро спустил спасательную лодку и бросил спасательные круги. Капитан замедлил ход судна и развернул его, чтобы помочь найти выпавших пассажиров. Мужчина держался на воде с дочерью более 10 минут, пока спасатели не подняли их на борт.

Ранее сообщалось, что США сбросят миллиарды стерильных мух на Мексику для борьбы с вредителями.

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