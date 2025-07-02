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США сбросят миллиарды мух на Мексику и Техас

AP: США сбросят миллиарды стерильных мух на Мексику для борьбы с вредителями
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USDA Agricultural Research Service/AP

Власти США готовятся выпустить с самолетов миллиарды стерильных мух над Мексикой и южным Техасом, чтобы остановить распространение опасного паразита — личинок мухи-винтокрыла, питающихся живыми тканями. Проект призван защитить животноводство, дикую природу и даже домашних питомцев от смертельной угрозы. Об этом сообщает The Associated Press (AP).

Министерство сельского хозяйства США планирует массово разводить взрослых самцов мух, стерилизовать их радиацией и выпускать в дикую природу. Стерильные самцы будут спариваться с дикими самками, не давая потомства и постепенно уничтожая популяцию паразита. По словам ученых, это экологичнее и эффективнее, чем применение ядов.

Стерилизация мух и их массовый выпуск из самолетов уже помогли полностью уничтожить этого вредителя в США и странах к северу от Панамы десятки лет назад. Однако в конце 2023 года винтовочная муха вновь появилась на юге Мексики.

Ученые уже подтвердили планы открыть новый завод по разведению мух в южной Мексике к июлю 2026 года и создать распределительный центр в Техасе до конца 2024 года. При необходимости США будут импортировать стерильных мух с завода в Панаме, который способен производить до 117 миллионов мух в неделю, но для борьбы с угрозой нужно как минимум 400 миллионов в неделю.

Опасность личинок связана с тем, что в отличие от большинства мух, которые питаются разлагающимися тканями, муха-винтокрыл откладывает яйца в открытые раны или слизистые оболочки живых теплокровных животных, включая людей. Вылупившиеся личинки буквально поедают плоть изнутри.

«Тысячефунтовая корова может погибнуть за две недели», — рассказал Майкл Бейли из Американской ветеринарной ассоциации.

Исследователи подчеркивают, что технологии стерилизации мух и их массового выпуска считаются одной из важнейших побед американской сельскохозяйственной науки, но предупреждают, что даже после полного уничтожения вредителя нельзя закрывать заводы.

«То, что мы посчитаем полностью побежденным, всегда может вернуться», — отметил профессор Университета Флориды Эдвин Берджесс.

Ранее ученые вдохновились креветкой-богомолом для создания брони будущего.

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