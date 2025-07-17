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В Успенский собор Кремля после реставрации вернули икону «Страшный суд»

РИА Новости: в Успенском соборе Кремля представили икону «Страшный суд»
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

После почти девятилетней реставрации в Успенском соборе Кремля представили икону «Страшный суд». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам гендиректора Музеев Московского Кремля Елены Гагариной, икона датируется концом XIV – началом XV века.

«Время расцвета древнерусской живописи. Это время, когда здесь работал Андрей Рублев, а также греческие мастера, которые в это время очень активно приезжали на Русь», — поделилась Гагарина.

На иконе изображен сюжет, восходящий к целому комплексу текстов Ветхого и Нового Завета, — представлена кульминация земной истории человека, или конец времен и второе пришествие Иисуса Христа.

До этого руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) сообщила, что икону «Троица» Андрея Рублева смогут вывозить из Троице-Сергиевой лавры в другие места по согласованию с Третьяковской галереей.

Она пояснила, что действующий договор безвозмездного пользования допускает возможность экспонирования иконы в другом месте по согласованию между лаврой и Третьяковской галереей, по разрешению Минкультуры РФ.

Ранее москвичка украла икону из храма в центре столицы.

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