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Черепаха устроила пожар и едва не спалила квартиру вместе с собакой

Виновницей пожара в лондонской квартире стала домашняя черепаха
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London Fire Brigade

В Лондоне спасатели потушили пожар, который устроила черепаха. Об этом пишет издание The Independent.

Инцидент произошел 10 июля в Митчеме на юге Лондона. Около 11:40 утра к дому на Лондон-роуд прибыли пожарные и спасли черепаху и черную собаку, которые прятались под лестницей. Огонь удалось взять под контроль к 12:22.

Оказалось, что пожар в квартире возник после того, как черепаха опрокинула обогреватель в своем вольере, и пламя охватило сено, лежащее на подстилке.
В результате слаженных действий Лондонской пожарной команды (LFB) жилье удалось спасти, а животные благополучно вернулись к своим владельцам.

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