Парамедики в США спасли енота, голова которого застряла в банке из-под супа

Парамедики в Арканзасе спасли енота, голова которого застряла в банке из-под супа, пишет UPI.

Парамедики службы неотложной медицинской помощи Литл-Рока Стюарт Уизелл и его коллега стали неожиданными спасителями голодного енота, чья голова застряла в металлической банке из-под супа. Инцидент произошел рано утром, когда медики заканчивали дежурство и собирались уехать с парковки. Услышав странный звук, они решили разобраться и обнаружили животное, бегущее по обочине с банкой, плотно застрявшей на голове.

Парамедикам удалось поймать животное, однако снять банку оказалось непросто. Тогда спасатели использовали специализированные медицинские ножницы и резак для снятия колец — инструменты, обычно применяемые для освобождения пациентов, попавших в ДТП. После освобождения енот тут же скрылся в кустах. Спасатели дали ему кличку Кэмпбелл — в честь популярной марки супа Campbell's Chunky, банка от которой стала причиной происшествия.

Ранее спасатели достали котенка, застрявшего в моторном отсеке автомобиля.