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Женщина лишилась дома из-за робота пылесоса

The Sun: квартира британки сгорела из-за робота-пылесоса
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Depositphotos

Женщина в Англии лишилась дома из-за робота-пылесоса, пишет The Sun.

Таня Беннетт рассказала, что находилась на работе и оставила пылесос на зарядке после вечерней уборки, когда внезапно произошло возгорание. Соседка заметила дым и сообщила о происшествии пожарной службе. Когда британка вернулась домой, она обнаружила, что здание охвачено огнем. Пожарные смогли локализовать пламя, но ущерб оказался катастрофическим — все комнаты, кроме кухни, были повреждены огнем и дымом.

Особую тревогу вызвало то, что в доме во время пожара находились три собаки Тани: французские бульдоги Льюи и Манки и кокапу по кличке Луна. К счастью, всех животных удалось спасти. По словам женщины, они были покрыты сажей и напуганы, но выжили.

«Это было душераздирающе. Я кричала и плакала, а они выводили собак по одной», — рассказала Беннетт.

Пожарные установили, что причиной возгорания стал перегрев пылесоса. По мнению специалистов, это могло быть связано с накоплением горючих частиц внутри устройства или неисправностью электроники.

В результате пожара Таня потеряла все имущество. Дом признан непригодным для проживания, а стоимость восстановительных работ и замены мебели оценивается в сотни тысяч долларов. Сейчас женщина живет во временном жилье и не знает, когда сможет вернуться домой.

Ранее семья осталась без дома из-за аккумулятора, который взорвался и устроил пожар.

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