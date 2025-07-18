Жителя Дагестана будут судить за публичное оправдание терроризма

Житель столицы республики Дагестан Махачкалы пойдет под суд по обвинению в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по региону в Telegram-канале.

Уточняется, что мужчину обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

«‎По данным следствия, 15 октября 2024 года обвиняемый с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», совершил публичное оправдание терроризма путем размещения в канале одного из мессенджеров, доступ к просмотру которого имеет неограниченный круг пользователей сети «Интернет», аудиозаписи, оправдывающей террористическую деятельность», — сказано в сообщении.

Материалы дела направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения, заключили в СК республики.

10 июля следственный отдел Адмиралтейского района Главного управления Следственного комитета РФ возбудил уголовное дело против гражданина Петербурга по подозрению в совершении преступления по статье «публичное оправдание терроризма». Расследованием установлено, что в январе нынешнего года мужчина разместил в своем аккаунте одного из популярных мессенджеров посты, содержащие оправдания действий террористов.

Ранее Росфинмониторинг внес бывшего вице-премьера Украины в список террористов.