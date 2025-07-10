Петербуржец задержан за публичное оправдание терроризма

СК: в Петербурге задержали мужчину за публичное оправдание терроризма

Следственный отдел Адмиралтейского района Главного управления Следственного комитета РФ возбудил уголовное дело против гражданина Петербурга по подозрению в совершении преступления по статье «публичное оправдание терроризма». Об этом сообщает пресс-служба СК.

Расследованием установлено, что в январе нынешнего года мужчина разместил в своем аккаунте одного из популярных мессенджеров посты, содержащие оправдания действий террористов.

Совместными усилиями сотрудников Следственного комитета и правоохранительных органов предполагаемый нарушитель был оперативно задержан. Им оказался 33-летний житель Северной столицы.

Обвинение уже предъявлено задержанному, теперь рассматривается вопрос о мере пресечения. Следствие продолжает работу по установлению всех подробностей произошедшего правонарушения.

26 июня сообщалось, что суд в Петербурге заключил под стражу 32-летнего мужчину, обвиняемого в намерении вступить в ряды организации, признанной в РФ террористической, а также в публичном оправдании терроризма и развратных действиях в отношении двух детей.

Ранее Росфинмониторинг внес бывшего вице-премьера Украины в список террористов.