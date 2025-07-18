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На ЗАЭС высказались о ночной атаке украинских войск на Энергодар

Пресс-служба ЗАЭС: атака ВСУ на Энергодар не сказалась на работе станции
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Атака украинских войск на город Энергодар никаким образом не сказалась на работе Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщила пресс-служба инфраструктурного объекта в Telegram-канале.

«Противник обстрелял Энергодар из артиллерии. Важно отметить, что ни обстрел города, ни атака на энергетическую инфраструктуру области не сказались на работе Запорожской АЭС», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что пределы и условия безопасности станции нарушены не были. Радиационный фон в районе объекта и в самом Энергодаре остается в пределах нормы, добавили в пресс-службе.

По словам директора по коммуникациям ЗАЭС Евгении Яшиной, после атаки сотрудники оповестили о произошедшем инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Также экспертам предоставили информацию об ударах по энергетической системе Запорожской области, передает ТАСС.

Утром 18 июля мэр Энергодара Максим Пухов рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город из ствольной артиллерии. Один из прилетов пришелся по территории закрытого детского сада. Кроме того, в результате атаки несколько многоэтажных домов получили повреждения — в них оказались выбиты окна.

Как отметил глава населенного пункта, из-за действий ВСУ пострадала одна мирная жительница. Ее доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Ранее в одном из городов Запорожской области после атаки ВСУ произошло отключение водоснабжения.

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