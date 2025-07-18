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Украинские войска нанесли удары по Энергодару в Запорожской области

Мэр Энергодара Пухов: ВСУ из артиллерии обстреляли детский сад и жилые дома
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Telegram-канал «Пухов LIVE»

Украинские военнослужащие обстреляли город Энергодар в Запорожской области из ствольной артиллерии. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр населенного пункта Максим Пухов.

«Один из прилетов пришелся по территории закрытого детского сада», — говорится в заявлении.

Кроме того, из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) несколько многоэтажных жилых домов получили повреждения. В зданиях оказались выбиты окна.

По словам Пухова, в результате атаки пострадала одна мирная жительница. Ее доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи, подчеркнул мэр Энергодара.

В конце он призвал граждан соблюдать осторожность, так как украинские войска продолжают попытки запугать жителей города.

18 июля глава Мелитополя в Запорожской области Сергей Золотарев в своем Telegram-канале сообщил об отключении водоснабжения в городском округе. Он рассказал, что причиной послужило повреждение линии электропередачи в результате атаки со стороны ВСУ.

Чиновник уточнил, что без водоснабжения остались жители не только Мелитополя, но и нескольких муниципальных округов.

Ранее украинские бойцы обстреляли населенный пункт в Запорожской области с помощью кассетных боеприпасов.

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