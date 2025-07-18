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Подростка, пострадавшего во время обстрела Воронежа, доставили в Москву и прооперировали

РДКБ: состояние подростка из Воронежа после атаки дронов остается тяжелым
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FotograFFF/Shutterstock

Подростка, тяжело раненного в результате атаки беспилотника ВСУ на Воронеж 15 июля, доставили в Москву и прооперировали в Российской детской клинической больнице (РДКБ). Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

По словам руководителя хирургической службы РДКБ Антона Нарбутова, подросток поступил с тяжелейшими сочетанными повреждениями: проникающим ранением живота с повреждением внутренних органов, множественными осколочными ранениями конечностей с переломами костей предплечья и таза, а также ранениями головы. В ходе сложного вмешательства хирурги извлекли осколки и восстановили поврежденные структуры.

По данным врачей, состояние 17-летнего пациента остается стабильно тяжелым. Юноша получил обширную минно-взрывную травму во время удара по жилому дому в Воронеже, где пострадали трое несовершеннолетних. После оказания первичной помощи на месте и телеконсультации с московскими специалистами было решено перевести его в федеральную клинику. Транспортировку в столицу вечером 17 июля осуществил Территориальный центр медицины катастроф.

Как добавили в РДКБ, пострадавший находится в реанимации под постоянным наблюдением врачей. Рядом с ним находится мать. Хирурги больницы провели экстренную операцию, которая длилась 10 часов.

Пресс-служба медучреждения подчеркнула, что пациенту оказывается вся необходимая высокотехнологичная медицинская помощь в полном объеме.

Ночью 15 июля Воронеж подвергся одной из самых серьезных атак беспилотников с 2022 года. В городе повреждены многоэтажные дома и детский сад, горели автомобили. По официальной информации, 22 человека, включая годовалого ребенка, получили травмы. Один из пострадавших, 56-летний мужчина, находится в коме. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Воронеже 90-летняя женщина чудом не пострадала при атаке БПЛА.

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