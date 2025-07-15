В Воронеже 90-летняя женщина чудом не пострадала при атаке БПЛА

90-летняя женщина чудом не пострадала при атаке БПЛА в Воронеже. Об этом РИА Новости рассказала ее дочь Галина.

По словам женщины, ее мать находилась у себя дома.

«Мама была дома, маме 90 лет, я перепугалась <...> Она просто позвонила сегодня, и я приехала», — поделилась Галина.

Она добавила, что с ее пожилой мамой все хорошо, кроме сильного испуга. Квартира также пострадала незначительно — треснуло одно стекло в окнах, они перестали открываться и закрываться.

До этого губернатор региона Александр Гусев сообщал, что для устранения последствий атаки беспилотников на Воронеж создан оперативный штаб в правительстве Воронежской области, было принято решение о введении режима ЧС на территории города.

Общее число пострадавших достигло 24 человек (в том числе 22 — в Воронеже). Гусев рассказал, что из числа пострадавших четверо — дети и подростки с ранениями разной степени тяжести: один несовершеннолетний находится в удовлетворительном состоянии, двое — средней степени тяжести, еще один — в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно о пострадавшем во время атаки ВСУ на деревню в Курской области.