Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

В городе Сумы на северо-востоке Украины произошел взрыв. Об этом сообщила украинская газета «Зеркало недели» со ссылкой на местные СМИ.

Причины и обстоятельства взрыва неизвестны. Сообщается, что в настоящий момент в регионе объявлена воздушная тревога.

До этого два взрыва произошли в Харьковской области на востоке Украины. По информации СМИ, взрывы произошли в городе Изюме. В регионе была объявлена воздушная тревога.

13 июля сообщалось о взрыве в Сумах. Исполняющий обязанности мэра Артем Кобзарь отметил, что после этого в населенном пункте частично пропало электроснабжение. По его словам, без света остались некоторые районы города.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее жителей украинского города после взрыва призвали оставаться дома и надевать маски.