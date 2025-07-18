Взрывы произошли на востоке Украины

Два взрыва произошли в Харьковской области на востоке Украины. Об этом сообщает «Общественное. Новости».

В публикации отмечается, что взрывы произошли в городе Изюм. В регионе уже 2,5 часа действует воздушная тревога.

Накануне сообщалось, что взрыв произошел в Кривом Роге Днепропетровской области Украины.

16 июля днем взрыв также произошел в городе Шостке Сумской области на северо-востоке Украины. А в Харькове после ночных ударов загорелось административное здание компании по разработке и обслуживанию самолетов и вертолетов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее жителей украинского города после взрыва призвали оставаться дома и надевать маски.