В МИД РФ опровергли данные о закрытии северокорейского курорта для иностранцев

Американские СМИ сделали вброс о закрытии северокорейского курорта Вонсан для иностранцев после визита в КНДР министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС.

Она отметила, что об этом написали СМИ, связанные со спецслужбами Соединенных Штатов.

«Классическая ложь, грубый фейк. Возможно, это вызвано банальной злобой американских военно-политических элит, которые увидели, что их стратегия давлениях на КНДР провалилась», — сказала она.

18 июля агентство Bloomberg сообщило, что в Северной Корее после визита Лаврова якобы запретили иностранным туристам посещать прибрежную курортную зону Вонсан-Кальма. Российский министр посетил курорт во время недавней поездки в КНДР, в рамках которой он также провел переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. Причины временного ограничения на въезд иностранцев не раскрываются, но, по мнению аналитиков, речь может идти о незавершенности строительства комплекса.

По данным программы 38 North, работающей при Центре Стимсона, один из главных отелей пока не используется, территория вокруг остается малолюдной, а бассейн на крыше по-прежнему пуст.

Ранее россиянам рассказали, во сколько обойдется пляжный отдых в КНДР.