Северная Корея временно закрыла курорт Вонсан для иностранцев

Власти КНДР временно запретили иностранным туристам посещать прибрежную курортную зону Вонсан-Кальма. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Такое решение было принято вскоре после визита главы МИД России Сергея Лаврова в регион.

Российский министр посетил курорт во время недавней поездки в Северную Корею, в рамках которой он также провел переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. Причины временного ограничения на въезд иностранцев не раскрываются, но, по мнению аналитиков, речь может идти о незавершенности строительства комплекса.

По данным программы 38 North, работающей при Центре Стимсона, один из главных отелей пока не используется, территория вокруг остается малолюдной, а бассейн на крыше по-прежнему пуст.

В июне в Северной Корее открыли новый курортный комплекс «Вонсан-Кальма» — он специально рассчитан на туристов из России. Жительница Владивостока Елена среди первых побывала на курорте и рассказала «Газете.Ru», удалось ли КНДР удивить россиян, чем кормили и развлекали гостей в Вонсане и удалось ли пообщаться с местными жителями.

Ранее россиянам рассказали, во сколько обойдется пляжный отдых в КНДР.