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В Минцифры рассказали об особенностях электронных студенческих билетов

Минцифры: в 76 вузах России доступны электронные студенческие билеты

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Минцифры России

Для учащихся 76 российских вузов с 1 сентября доступны электронные студенческие билеты и зачетки. Об этом сообщило Минцифры России.

Министерство уточняет, что главные документы студента теперь доступны в приложении и на портале Госуслуг. В настоящее время пользоваться сервисом могут 640 тысяч студентов из 76 вузов нашей страны. Еще 90 вузов подключат до конца года.

Электронные студенческие билеты можно использовать для отслеживания успеваемости, прохода на территорию учебного заведения, покупки проездного со скидкой, при посещении музеев, спектаклей и концертов и т.д.

Документы можно загрузить в разделе «Образование» на Госуслугах. Студенческий появится в приложении в виде QR-кода.

Важно: электронные документы действуют наравне с бумажными и не заменяют их, пользоваться ими можно по желанию.

28 августа сообщалось, что Минцифры хочет заставить крупный IT-бизнес инвестировать в профильное образование. Об этом рассказал глава ведомства Максут Шадаев.

Ранее ректор МГУ назвал проходной балл для поступления на бюджет.

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