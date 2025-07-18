Прокурор запросил срок журналистке Курбангалеевой за фейки и оправдание терроризма

Во Втором Западном окружном военном суде прокурор попросил приговорить журналистку Фариду Курбангалееву (признана в РФ иностранным агентом) к восьми годам лишения свободы заочно. Об этом сообщили ТАСС в суде.

Курбангалееву обвиняют в оправдании и пропаганде терроризма, а также в распространении недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России. Суд рассматривает дело в отсутствие подсудимой.

16 июля суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу. Курбангалеева и второй фигурант Алексей Барановский (признан в РФ иностранным агентом) находятся в розыске. Они обвиняются в публичном оправдании и пропаганде терроризма посредством интернета. Курбангалеева также обвиняется в публичном распространении фейков о ВС РФ.

Сторона обвинения отметила, что Курбангалеева опубликовала несколько постов в своем Telegram-канале, распространила под видом достоверной информацию о нанесении российскими войсками ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины. По словам прокурора, тем самым экс-ведущая ввела в заблуждение своих подписчиков относительно правомерности деятельности ВС РФ при проведении спецоперации на Украине, дискредитировала российскую армию.

Ранее следствие заявило о связи Курбангалеевой с британскими спецслужбами.