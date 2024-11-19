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Врач рассказал, какое варенье наиболее полезно для здоровья

Врач Гинзбург: варенье с наименьшим количество сахара является самым полезным

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Наиболее полезным считается варенье, в котором содержится небольшое количество сахара. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По его словам, сахар уменьшает пользу продукта для здоровья. Кроме того, сладкая еда может увеличить риск развития сахарного диабета, гипертонии и атеросклероза.

«Самый простой способ уменьшить закладку сахара — это увеличить количество пектина. Мы добавляем в варенье немного пектина, сахара и варим. Еще очень хороши ароматные пряности типа корицы, гвоздики. И получаем варенье, которое не очень сладкое и не очень вредное», — сказал Гинзбург.

При этом врач уточнил, что продукт с меньшим количеством сахара может портиться быстрее, поэтому он посоветовал готовить варенье небольшими порциями и хранить его в холодильнике.

Врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Ефимова до этого говорила, что малиновое варенье, как и любой другой сладкий продукт, может вызывать привыкание. По ее словам, употребление большого количества сладостей может привести к желанию поедать их еще больше из-за эффекта удовольствия.

Ранее было названо самое любимое варенье у россиян.

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