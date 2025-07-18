Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Одессе женщины, у которой изъяли взрывчатку, предназначенную для теракта в территориальном центре комплектования (ТЦК — аналог российского военкомата). Об этом написало украинское издание «Страна».

По данным следствия, 53-летнюю жительницу Волынской области якобы завербовали российские спецслужбы. Женщина уже провела разведку возле здания областного ТЦК и получила самодельное взрывное устройство. Ее задачей было пронести рюкзак со взрывчаткой внутрь военкомата днем, однако задержание произошло по пути к цели.

Как установили следователи, для проникновения в ТЦК задержанная планировала использовать легенду о поисках якобы пропавшего без вести племянника.

Изъятое взрывное устройство уничтожили саперы.

По словам депутата Госдумы Андрея Колесника, российские военные облегчают жизнь простым украинцам, атакуя ТЦК. Он сообщил, что многие жители Украины воодушевленно относятся к уничтожению военкоматов, поскольку там служат люди, которые боятся рисковать своей жизнью на фронте и поэтому участвуют в насильственной мобилизации.

Ранее в Раде заявили о «животном инстинкте» сотрудников ТЦК на Украине.