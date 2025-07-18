В Запорожской области восстанавливают электроснабжение после удара БПЛА

Балицкий: в Запорожской области работают над восстановлением электроснабжения

В Запорожской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения после удара БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Он отметил, что повреждения оборудования оказались значительными, энергетики занимаются восстановлением электроснабжения.

«Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры», — уточнил Балицкий.

По словам губернатора, в медицинских организациях Запорожской области экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме.

«Отделения реанимации, больничные стационары, служба крови и скорая помощь работают в штатном режиме. Неотложные хирургические операции проводятся», — рассказал глава региона.

По прогнозам энергетиков, электроснабжение должно быть восстановлено к середине дня.

До этого Балицкий сообщил, что несколько населенных пунктов Запорожской области остались без электроснабжения из-за атаки украинских беспилотников. Речь идет о Мелитополе, Энергодаре, Васильевском, Акимовском, Черниговском, Приморском и Приазовском, Куйбышевском и Каменско-Днепровском муниципальных округах.

Ранее украинские войска нанесли удары по Энергодару в Запорожской области.