На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Запорожской области восстанавливают электроснабжение после удара БПЛА

Балицкий: в Запорожской области работают над восстановлением электроснабжения
true
true
true
close
Depositphotos

В Запорожской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения после удара БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Он отметил, что повреждения оборудования оказались значительными, энергетики занимаются восстановлением электроснабжения.

«Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры», — уточнил Балицкий.

По словам губернатора, в медицинских организациях Запорожской области экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме.

«Отделения реанимации, больничные стационары, служба крови и скорая помощь работают в штатном режиме. Неотложные хирургические операции проводятся», — рассказал глава региона.

По прогнозам энергетиков, электроснабжение должно быть восстановлено к середине дня.

До этого Балицкий сообщил, что несколько населенных пунктов Запорожской области остались без электроснабжения из-за атаки украинских беспилотников. Речь идет о Мелитополе, Энергодаре, Васильевском, Акимовском, Черниговском, Приморском и Приазовском, Куйбышевском и Каменско-Днепровском муниципальных округах.

Ранее украинские войска нанесли удары по Энергодару в Запорожской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами