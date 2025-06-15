На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин выиграл суперприз в лотерее и стал мультимиллионером

Житель Челябинской области выиграл сто миллионов рублей в лотерее «Мечталлион»
close
«Национальная Лотерея»

В Челябинской области участник лотереи «Мечталлион» стал обладателем суперприза — он выиграл 100 миллионов рублей. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда «Национальная Лотерея».

Розыгрыш был приурочен ко Дню России и прошел под номером 143. Кроме главного победителя, еще два человека — из Орловской и Свердловской областей — получили по миллиону рублей.

Всего в этом тираже выигрышными стали более 563 тысяч билетов, а общая сумма призов составила более 162 млн рублей.

В конце мая другой россиянин тоже сыграл в лотерею и стал миллионером. В Смоленской области мужчина по имени Дмитрий выиграл в онлайн-лотерею «Топ 12» свыше 32 млн рублей. В публикации говорится, что на вырученные средства счастливчик планирует купить машину и новую квартиру. Мужчина отметил, что часто играет в лотерею, однако всегда полагается на удачу и не имеет никаких стратегий.

Ранее отец подарил дочери лотерейный билет, который принес ей $2 млн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами