Россиянин выиграл суперприз в лотерее и стал мультимиллионером

В Челябинской области участник лотереи «Мечталлион» стал обладателем суперприза — он выиграл 100 миллионов рублей. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда «Национальная Лотерея».

Розыгрыш был приурочен ко Дню России и прошел под номером 143. Кроме главного победителя, еще два человека — из Орловской и Свердловской областей — получили по миллиону рублей.

Всего в этом тираже выигрышными стали более 563 тысяч билетов, а общая сумма призов составила более 162 млн рублей.

В конце мая другой россиянин тоже сыграл в лотерею и стал миллионером. В Смоленской области мужчина по имени Дмитрий выиграл в онлайн-лотерею «Топ 12» свыше 32 млн рублей. В публикации говорится, что на вырученные средства счастливчик планирует купить машину и новую квартиру. Мужчина отметил, что часто играет в лотерею, однако всегда полагается на удачу и не имеет никаких стратегий.

Ранее отец подарил дочери лотерейный билет, который принес ей $2 млн.