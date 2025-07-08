Российская пара дважды выиграла в лотерею миллионы рублей

Семья из Дагестана выиграла в лотерею шесть миллионов рублей

Члены одной семьи из Республики Дагестан с разницей в год выиграли миллионные призы в лотереях. Об этом сообщает kp.ru.

По информации издания, пара родом из Каспийска. В 2024 году мужчина выиграл в лотерею миллион рублей. Его супруге через несколько месяцев также улыбнулась удача. После объявления итогов розыгрыша женщина узнала, что стала обладательницей пятимиллионного приза.

На выигранные деньги семья планирует приобрести квартиру.

До этого житель Краснодара выиграл в лотерею 24 млн рублей. Победитель рассказал, что в этом году ему дважды снилось, как он выигрывал по-крупному. Его супруге за неделю до выигрыша также снился вещий сон про перемены в жизни.

Ранее стало известно, что житель Челябинска выиграл суперприз в лотерее и стал мультимиллионером.