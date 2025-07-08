На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская пара дважды выиграла в лотерею миллионы рублей

Семья из Дагестана выиграла в лотерею шесть миллионов рублей
true
true
true
close
Shutterstock

Члены одной семьи из Республики Дагестан с разницей в год выиграли миллионные призы в лотереях. Об этом сообщает kp.ru.

По информации издания, пара родом из Каспийска. В 2024 году мужчина выиграл в лотерею миллион рублей. Его супруге через несколько месяцев также улыбнулась удача. После объявления итогов розыгрыша женщина узнала, что стала обладательницей пятимиллионного приза.

На выигранные деньги семья планирует приобрести квартиру.

До этого житель Краснодара выиграл в лотерею 24 млн рублей. Победитель рассказал, что в этом году ему дважды снилось, как он выигрывал по-крупному. Его супруге за неделю до выигрыша также снился вещий сон про перемены в жизни.

Ранее стало известно, что житель Челябинска выиграл суперприз в лотерее и стал мультимиллионером.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами