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В Подмосковье женщину обманули на 2 млн рублей под видом доставки посылки

МВД: мошенники от имени «Почты России» выманили у пенсионерки 2 млн рублей
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Depositphotos

В Подмосковье полиция задержала курьера, который участвовал в мошеннической схеме и получил от 62-летней жительницы около 2 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным полиции, женщине позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей «Почты России». Под предлогом доставки посылки она убедила пенсионерку продиктовать код из СМС. Позже женщине сообщили о якобы взломе ее аккаунта на «Госуслугах» и появлении доверенности на управление ее счетами.

«Собеседник представился сотрудником Росфинмониторинга и проинформировал гражданку о мошенниках, которые оформили на нее доверенность на осуществление любых операций с ее банковскими счетами. Для уничтожения данного документа женщине необходимо собрать все наличные денежные средства и задекларировать», — рассказала Петрова.

Псевдосотрудник «Росфинмониторинга» посоветовал передать все сбережения курьеру. В итоге женщина вручила ему 2 млн рублей.

Курьера нашли и поймали только в Нижнем Новгороде. Мужчина признался, что передал деньги в Москву для перевода в криптовалюту. По данному факту возбуждено уголовное дело. Курьер арестован, а полиция ищет его сообщников.

Ранее россиян предупредили о схемах мошенников, обещающих списание долгов.

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