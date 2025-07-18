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Россиян предупредили о схемах мошенников, обещающих списание долгов

ВТБ предупредил, что мошенники часто обещают «законное списание долгов»
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tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Специалисты банка ВТБ рассказали о популярных способах мошенничества, связанных с якобы легальным списанием долгов. Об этом написало РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе кредитной организации, злоумышленники обычно выдают себя за сотрудников банков или госорганов и убеждают людей участвовать в несуществующих программах по «полному списанию» задолженности.

Для участия в таких схемах жертве предлагают оплатить «комиссию», которая может достигать трети от суммы кредита. Кроме того, у человека запрашивают персональные данные, после чего на его имя могут оформить новые займы.

Одним из распространенных способов обмана остаются предложения от так называемых антиколлекторов. Эти фирмы уверяют клиентов, что могут признать договор с банком недействительным или «законно» освободить от долгов. При этом ссылаются на якобы существующие юридические лазейки. Взамен требуют предоплату, а затем исчезают, оставляя человека с еще большими проблемами и просрочками.

Также в ВТБ отмечают рост числа фальшивых сайтов, предлагающих услуги по ускоренному банкротству. Такие ресурсы копируют интерфейс официальных сервисов, обещая быстро решить финансовые трудности за плату. В результате мошенники получают доступ к личным данным, которые используют для оформления новых кредитов.

В банке напомнили, что официальные организации не предлагают платных услуг по списанию долгов. В случае затруднений с выплатами специалисты рекомендуют обращаться напрямую в банк, где помогут найти законный выход из ситуации.

Ранее россиянам раскрыли мошеннические схемы с приглашениями на свадьбу и подарками молодоженам.

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