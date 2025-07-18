Задержанный за подготовку теракта в Северной Осетии подросток признался, что делал бомбу

Один из подростков, задержанных в Моздоке Северной Осетии за подготовку теракта против сотрудников полиции, признался в изготовлении бомбы. Это следует из видео его задержания, опубликованного пресс-службой Следкома РФ.

В подвале дома школьника нашли компоненты для изготовления взрывного устройства. На вопрос следователя, для чего он их собирал, юноша сказал: «Для изготовления бомбы». Следственные действия проводились с его участием с присутствием законных представителей. На месте силовики также нашли бензин, перекись, болты, шайбы и кофемолку.

18 июля в Республике Северная Осетия — Алания были задержаны двое 15-летних местных жителей по делу о подготовке теракта. По данным следствия, с июня 2024 по май 2025 года подростки, поддерживавшие запрещенную в России террористическую организацию, изучали специализированную литературу и инструкции в закрытом мессенджер-канале. В мае они купили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и хранили их дома, чтобы потом использовать. По версии следствия, целью нападения были сотрудники правоохранительных органов.

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