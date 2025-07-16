Украинского военного осудили за теракт на территории Курской области

СК: суд дал бойцу ВСУ Кису 15 лет за участие в захвате сел в Курской области

Военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы украинского военнослужащего, принимавшего участие в вооруженном вторжении на территорию Курской области. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

На скамье подсудимых оказался солдат 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Назарий Кис. По данным следствия, в начале февраля 2025 года он вторгся в Суджанский район Курской области.

Согласно материалам дела, Кис при поддержке украинских формирований пересек границу на бронетранспортере MaxxPro, будучи вооруженным немецкой штурмовой винтовкой и гранатами. В течение нескольких дней он занимал огневые позиции неподалеку от города Суджа, обстреливая российские войска и гражданское население, препятствуя эвакуации людей.

Позднее украинский военный участвовал в блокировке села Уланок, а также в удержании населенного пункта Черкасская Конопелька. Он был захвачен в плен 10 февраля.

Суд признал Киса виновным по статье о совершении террористического акта (пункты «а» и «в» части 2 статьи 205 УК РФ) и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

6 июня суд вынес приговор украинскому военнослужащему Сергею Войцеховскому за участие в террористическом акте на территории Курской области. В итоге Войцеховского приговорили к 15 годам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Ранее адвокат рассказал о наказании для наемниц ВСУ.