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Пожилая петербурженка продала квартиру и отвезла деньги в Москву по заданию «спецслужб»

Мошенники обманули пенсионерку из Петербурга, заставив ее продать квартиру
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Пожилая петербурженка лишилась квартиры, поверив «сотруднику ФСБ». Об этом сообщили в петербургской полиции.

Накануне пострадавшая сама обратилась за помощью к правоохранителям. 72-летняя женщина рассказала, что несколько месяцев назад с ней связались неизвестные, которые представились сотрудниками спецслужб.

После общения с ними пенсионерка продала за 10,9 млн рублей свою квартиру на 9-ой линии Васильевского острова. Женщина была уверена, что выполняет задание государственной важности, поэтому отправилась в Москву, чтобы передать курьеру вырученные за продажу недвижимости деньги — 9,5 млн рублей с учетом комиссий риелторов и банка.

Впоследствии петербурженка все же поняла, что стала жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Ранее пенсионерка отдала мошенникам 600 тысяч рублей в цветочном горшке и стала их соучастницей.

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