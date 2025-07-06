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Аферист под видом продюсера обманул 10-летнюю певицу, пообещав ей выступление в Кремле

Мать юной певицы из Москвы отдала аферисту 588 тысяч за несостоявшийся концерт
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SeventyFour/Shutterstock/FOTODOM

Аферист обманул начинающую певицу из Москвы, пообещав стать ее продюсером. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Недавно с матерью 10-летней певицы связался Данила Ш. Мужчина представился продюсером и пообещал, что девочка выступит на музыкальном фестивале в Кремле и даже получит письмо от знаменитой певицы Шакиры. Таким образом мошеннику удалось выманить у москвички 588 тыс. рублей.

Чтобы убедить женщину перевести деньги на оплату билетов и проживания, злоумышленник предъявил поддельные письма от организаторов фестиваля. Однако накануне события все сорвалось, и выступление не состоялось. Аферист пообещал вернуть деньги, но этого так и не произошло.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас полиция проверяет связи подозреваемого с медиаиндустрией и рассматривает его причастность к другим мошенническим схемам.

Ранее пенсионерка отдала мошенникам 600 тысяч рублей в цветочном горшке и стала их соучастницей.

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