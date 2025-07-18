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Ветврач объяснил, можно ли стричь питомцев в жару

Ветврач Шеляков: питомцев нельзя стричь в жару
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Inna Skaldutska/Shutterstock/FOTODOM

Домашних животных нельзя стричь налысо в летний период, потому что это грозит ожогами и появлением воспалений на их коже. Об этом Pravda.Ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Врач отметил, что собаки и кошки охлаждают себя не так, как люди. Их шерсть имеет теплоизоляционные свойства и защищает и от жары, и от перегрева.

По его словам, необходимость стрижки будет зависеть от шерстного покрова и породы питомца. Эксперт уточнил, что особенно в уходе нуждается шерсть длинношерстных животных.

«Если это длинношерстная — есть некоторые породы собак и кошек, — и образуются колтуны, то колтуны — это самое опасное на лето может быть. Это как валенок получается. Уже вся терморегуляция, все это нарушается, кожа под колтуном воспаляется», — пояснил Шеляков.

Ветеринарный врач, фелинолог, зоопсихолог Ангелина Сиротина до этого говорила, что домашние животные в жаркую погоду могут получить тепловой удар и солнечные ожоги, поэтому в этот период они требуют особого ухода. Так, она советует предоставлять им доступ к прохладным местам, например, ванне, или использовать охлаждающие коврики и хладоэлементы, если в квартире нет кондиционера или вентилятора.

Ранее ветеринар объяснила, каким должен быть рацион питомцев в жару.

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