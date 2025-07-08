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Ветеринар рассказала, как помочь питомцам пережить жару

Ветеринар Сиротина: охлаждающие коврики помогут питомцам пережить жару
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SeventyFour/Shutterstock/FOTODOM

Домашние животные в жаркую погоду могут получить тепловой удар и солнечные ожоги, поэтому в этот период они требуют особого ухода. Об этом радио Sputnik рассказала ветеринарный врач, фелинолог, зоопсихолог Ангелина Сиротина.

Так, она советует предоставлять им доступ к прохладным местам, например, ванне, или использовать охлаждающие коврики и хладоэлементы, если в квартире нет кондиционера или вентилятора. При использовании последних ветеринар советует не направлять воздух прямо на животных, потому что это может навредить их здоровью.

«Когда стоит жара, нужно не допускать прямых попаданий солнечных лучей, особенно это касается тех, у кого нет шерстяного покрова. С «голыми» животными нужно быть крайне внимательными, потому что они получают термические ожоги. А те животные, которые имеют очень большое количество подшёрстка, их обязательно нужно вычесывать», – отметила Сиротина.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков до этого рассказал «Газете.Ru», что при тепловом ударе питомцу нужно обеспечить приток прохладного воздуха, а также смочить лоб и подмышки водой.

Ранее ветеринар рассказал, что делать при обнаружении клеща у животного.

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