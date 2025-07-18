В Китае пресекли схему иностранной разведки по вывозу редких металлов

Китай выявил и пресек канал незаконного вывоза редкоземельных металлов, которые подлежали экспортному контролю, организованный иностранной разведывательной службой. Об этом сообщили в министерстве государственной безопасности КНР, передает ТАСС.

«Товары, которые связаны с редкоземельными металлами, имеют свойства двойного назначения и являются государственными стратегическими ресурсами. В целях более эффективной защиты нацбезопасности и интересов Китай изучил и перенял международную практику, ввел экспортный контроль за товарами, связанными с редкоземельными металлами», — отмечается заявлении в официальном аккаунте министерства в соцсети WeChat.

При этом там добавили, что «в последние годы иностранные разведки и их агенты пытались вступить в сговор с местными преступниками и неправомерно завладеть товарами из Китайской Народной Республики, которые связаны с редкоземельными металлами, используя почтовые службы.

«Это нанесло серьезный ущерб национальной безопасности КНР», — подчеркнули в ведомстве.

Китайские органы государственной безопасности обнаружили, что подрядчик в ключевой отрасли для соответствующей страны (какой именно, не указывается) подделывал упаковки и этикетки, чтобы на них значилось, что товар производили не в КНР, и контрабандой вывозил товар в свою страну.

Кроме того, по данным министерства, были выявлены попытки вывезти с территории КНР редкоземельные металлы и другие товары, которые подлежат экспортному контролю, путем предоставления ложной информации о составе продукции, предоставления недостоверных наименований продукции, отправки небольших партий товара экспресс-доставкой и постоянного изменения каналов транспортировки.

До этого газета New York Times сообщила, что продвижение российских войск на Украине уменьшает доступные для Киева месторождения редкоземельных металлов.

Ранее сообщалось, что ВС России взяли под контроль месторождение лития в населенном пункте Шевченко в ДНР.