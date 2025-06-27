Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль месторождение лития в населенном пункте Шевченко Донецкой народной республики (ДНР). Об этом пишет Le Figaro.

«[Взяв] этот на первый взгляд безобидный поселок (...) русские прибирают к рукам одно из самых перспективных месторождений лития на Украине», — сообщает издание.

Как отмечает французское СМИ, месторождение в Шевченко считается перспективным, поскольку содержит высокоминерализованный сподумен. Из него добывать литий проще, чем из петалита.

Недавно советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались любой ценой удержать поселок Шевченко на западе ДНР из-за месторождения лития. В ходе попыток удержания территории украинские войска понесли существенные потери в живой силе.

Ранее в США заявили, что Киев сделал первые шаги по реализации ресурсной сделки.