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СМИ: Украина теряет месторождения редкоземельных металлов

NYT: российская армия лишает Украину ресурсов для сделки с США
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Mariam Zuhaib/AP

Продвижение российских войск на Украине уменьшает доступные для Киева месторождения редкоземельных металлов. Об этом сообщает New York Times.

»ВС России контролируют ценное месторождение лития в Донецкой области на востоке Украины, лишив страну критически важного актива, который мог бы помочь поддержать экономическое партнерство с США», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что месторождение хотели использовать в рамках стратегического соглашения Украины и США по критически важным для Вашингтона минеральным ресурсам.

«Чем больше территории на Украине занимают российские военные, тем меньше ресурсов Киев может предложить Вашингтону. ВС РФ приближаются к новым месторождениям титана и другого сырья», — подчеркивает New York Times.

Накануне сообщилось, что ВС России взяли под контроль месторождение лития в населенном пункте Шевченко в Донецкой народной республики.

Ранее в США заявили, что Киев сделал первые шаги по реализации ресурсной сделки.

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