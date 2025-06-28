NYT: российская армия лишает Украину ресурсов для сделки с США

Продвижение российских войск на Украине уменьшает доступные для Киева месторождения редкоземельных металлов. Об этом сообщает New York Times.

»ВС России контролируют ценное месторождение лития в Донецкой области на востоке Украины, лишив страну критически важного актива, который мог бы помочь поддержать экономическое партнерство с США», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что месторождение хотели использовать в рамках стратегического соглашения Украины и США по критически важным для Вашингтона минеральным ресурсам.

«Чем больше территории на Украине занимают российские военные, тем меньше ресурсов Киев может предложить Вашингтону. ВС РФ приближаются к новым месторождениям титана и другого сырья», — подчеркивает New York Times.

Накануне сообщилось, что ВС России взяли под контроль месторождение лития в населенном пункте Шевченко в Донецкой народной республики.

Ранее в США заявили, что Киев сделал первые шаги по реализации ресурсной сделки.