Россиянку, передававшую снимки оборонных предприятий, признали виновной в госизмене

Жительница Йошкар-Олы получила 18 лет колонии за сотрудничество с Украиной

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил жительницу Йошкар-Олы Веру Сидоркину, которая пыталась вступить в запрещенную в России украинскую военизированную организацию «Легион Свобода России» (организация запрещена в России) и передавала секретные данные спецслужбам Украины. Об этом сообщила пресс-служба свердловской прокуратуры.

Как сообщили в ведомстве, в 2023 году 46-летняя Сидоркина вышла на связь с представителями организации через мессенджер. Она выразила желание присоединиться к группе в качестве медработника и помощника по хозяйству, заполнила анкету и передала личные данные. Женщина планировала покинуть страну вместе с ребенком, но была задержана на границе.

Следствие установило, что женщина успела направить украинской стороне спутниковые снимки с координатами российских оборонных объектов, включая предприятия Минобороны. На изображениях были отмечены важные цели, а также добавлены текстовые пояснения, указывающие на их назначение.

Сидоркину обвинили в государственной измене и покушении на участие в деятельности террористической организации. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 18 лет колонии общего режима.

Ранее бывшего ефрейтора из Челябинска обвинили в госизмене за продажу ВСУ секретных данных.