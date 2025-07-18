Врач объяснила, какие продукты лучше есть в жару

Врач Соломатина: в жару лучше есть легкие продукты

В жаркую погоду важно перейти на более легкую еду, потому что организму будет сложнее справляться с мясными блюдами, сложными гарнирами и другой сытной пищей. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Так, например, в качестве источника белка подойдут рыба, творог, сыры, кисломолочные продукты, а также растительные варианты — бобовые, нут, горох, фасоль.

«Супы холодные, различные окрошки, гаспачо, ботвинники. Хорошо овощи и фрукты. Фруктов поменьше, поскольку там много сахаров, а кислые фрукты, ягоды замечательно. Не крахмалистые овощи, где много структурированной воды: огурцы, кабачки, баклажаны, помидоры. Такая вода очень быстро проникает в клетки», — добавила Соломатина.

Кроме того, врач посоветовала изменить рацион питья, исключить кофейные напитки, употреблять воду с лимоном и компоты без сахара.

Врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева до этого в разговоре с «Газетой.Ru» предупредила, что справляться с жарой помогают далеко не все напитки, пусть даже и прохладные. А если говорить о сладкой газировке, то она, напротив, может привести к еще большему обезвоживанию организма.

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