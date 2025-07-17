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Врач рассказала, почему кола обезвоживает в жару

Врач Михалева: кола и другая сладкая газировка еще больше обезвоживают в жару
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Справляться с жарой помогают далеко не все напитки, пусть даже и прохладные. А если говорить о сладкой газировке, то она, напротив, может привести к еще большему обезвоживанию организма. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» предупредила врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева.

Как отметила врач, сахар в газировке находится в очень большой концентрации. Однако из-за добавления в эти напитки ортофосфорной кислоты слишком сильный сладкий вкус не чувствуется. Из-за это к сладким газированным напиткам и формируется зависимость.

«Но при чем тут обезвоживание? Дело в том, что сахар относится к осмотическим веществам, то есть тем, которые концентрируют воду вокруг себя и задерживают ее в организме. Кроме того, сахар практически сразу же попадает в кровоток, и его концентрация в крови становится выше нормы. И чтобы вывести излишки сахара, организму приходится использовать накопленные в тканях запасы воды. Соответственно, когда мы пьем сладкие напитки, увеличивается выход воды из тканей организма и развивается обезвоживание», — объяснила Михалева.

По ее словам, такое состояние особенно опасно на фоне жары, когда потеря жидкости итак происходит вместе с потом, чтобы охлаждать тело.

«Кроме того, сахар откладывается в запас в виде жира. Поэтому употребление газировки независимо от времени года также приводит еще и к развитию ожирения», — добавила специалист.

Ранее россиян призвали не охлаждаться холодным пивом в жару.

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