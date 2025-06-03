Россиянам объяснили, как выбрать качественные ягоды

Ягоды — любимое летнее лакомство, которое легко испортить при неправильном подходе. Главный технолог сети гипермаркетов «О'КЕЙ» Инесса Гладкова поделилась с «Газетой.Ru», как правильно выбрать ягоды и сохранить их свежесть и вкус как можно дольше.

Гладкова пояснила, как выбрать качественную клубнику.

«Она должна быть ярко-красной, блестящей и достаточно твердой. Помятость плодов может говорить о несвежести или неправильной транспортировке, а белые пятна у хвостика — часто признак незрелости. Клубника особенно сладкая в период с конца мая до середины июня, привозят ягоду из южных регионов России», — сказала она.

По словам технолога, качественная черешня упругая и с зеленой плодоножкой. Треснувшая кожица — сигнал, что ягода переспела. Самая вкусная черешня в первой половине июня, когда приходят поставки из Узбекистана, Крыма и с Кавказа, но есть ее можно практически все лето.

Зрелая малина целая, сухая и плотная. Как отмечает Гладкова, вмятины, потеки или влажность на дне упаковки говорят о некачественном продукте. Малина достигает вкусового пика в июле, более ранняя ягода может быть водянистой и менее сладкой.

«Голубика должна быть сухой на ощупь, с равномерным сизым налетом. При легком нажатии качественная ягода должна сохранять свою форму. Если голубика липкая — это признак избыточной влажности при хранении», — разъяснила технолог. Ягоду лучше покупать с конца июня: сначала поступает импортная из Марокко и Греции, в июле — российская.

По словам технолога, ягоды требуют бережного ухода: при нарушении условий содержания они быстро теряют вкус и витамины. В гипермаркетах ягоды хранятся при оптимальной температуре от минус одного до плюс одного градуса и относительной влажности воздуха 90–95%. При соблюдении простых правил их можно уберечь свежими и дома, но нужно учитывать, что хранятся ягоды после сбора в среднем от 5 до 7 дней, при этом влажность остается ключевым фактором.

«Держите ягоды в один слой, без крышки, на бумажном полотенце в холодильнике. Клубнику и черешню — не мойте и не удаляйте плодоножки до употребления, так они дольше сохранят свежесть. Голубику и малину лучше съесть в течение 1–2 дней после покупки. Если не успеваете, заморозьте ягоды — они подойдут для смузи, выпечки или компотов», — посоветовала эксперт.

Мойте ягоды под проточной водой без мыла непосредственно перед употреблением. Перед этим переберите и удалите поврежденные и перезрелые плоды.

«Ягоды — это кладезь витаминов и клетчатки. Правильный выбор и хранение помогут насладиться ими весь сезон», — резюмировала Гладкова.

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