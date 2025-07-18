Стало известно, когда суд рассмотрит жалобу Артемия Лебедева на штраф

Измайловский суд Москвы 22 июля рассмотрит жалобу на штраф в 40 тысяч рублей дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву за три эпизода осквернения религиозных символов. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что штраф Лебедеву был назначен за фото ковра с курящей Богоматерью, фото-превью на ролике, где он изображен в религиозной позе с нимбом, и рассказ об акте аутофелляции.

«Рассмотрение жалобы назначено на 22 июля», — заявили в суде.

До этого стало известно, что адвокат Лебедева обжалует решение суда по иску главы «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерины Мизулиной о защите чести, достоинства и деловой репутации.

1 августа 2024 года на YouTube-канале Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) появилось интервью с Лебедевым, в ходе которого он раскритиковал ЛБИ. Дизайнер заявил об «очень плохом» отношении к Мизулиной и подчеркнул, что ее действия наносят вред стране. Позже Мизулина заявила, что намерена подать на блогера и Дудя в суд. По ее словам, ЛБИ планирует потребовать у Лебедева и журналиста компенсацию за причинение морального вреда в размере 10 млн рублей.

Ранее суд взыскал с Лебедева и Дудя полмиллиона рублей по иску Мизулиной.